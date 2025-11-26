Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Thailand Selatan Diterjang Banjir, 13 Orang Tewas dan 2 Juta Warga Mengungsi

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |06:31 WIB
Banjir di Thailand Selatan (foto: media sosial)
JAKARTA - Banjir besar akibat hujan monsun berkepanjangan di Thailand selatan menewaskan sedikitnya 13 orang, dan memaksa hampir 2 juta warga mengungsi. 

Berdasarkan dikutip dari rtnews, Rabu (26/11/2025). Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand melaporkan bahwa hingga Senin, banjir telah merendam sepuluh provinsi di wilayah selatan. Ketinggian air di sejumlah titik bahkan mencapai dua meter, membuat akses dan aktivitas warga lumpuh total.

Kota Hat Yai di Provinsi Songkhla menjadi wilayah dengan dampak paling parah. Kota pusat perdagangan karet tersebut mengalami curah hujan ekstrem sebesar 335 mm dalam satu hari pada Jumat lalu—tertinggi dalam 300 tahun catatan pengamatan sistematis.

Akibatnya, sekitar 7.000 wisatawan asing, mayoritas dari Malaysia dan Singapura, dilaporkan terjebak di Hat Yai. Banjir juga menyebabkan gangguan pada jaringan seluler dan aliran listrik di beberapa kawasan.

Pembangkit Listrik Chana di Songkhla terpaksa menghentikan operasi sementara akibat naiknya permukaan air. Meski demikian, pembangkit listrik lainnya di wilayah tersebut masih beroperasi normal.

 

