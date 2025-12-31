Pertahankan Gencatan Senjata, Thailand Bebaskan 18 Tentara Kamboja yang Ditahan

JAKARTA – Thailand telah membebaskan 18 tentara Kamboja yang ditangkap pada Juli selama bentrokan perbatasan yang mematikan. Pembebasan para tentara ini merupakan bagian dari gencatan senjata yang disepakati kedua negara pada Sabtu (27/12/2025).

Penyerahan tersebut sempat ditunda satu hari karena kekhawatiran Thailand atas dugaan pelanggaran gencatan senjata, tetapi akhirnya dilakukan setelah adanya tekanan diplomatik berkelanjutan dari China untuk memastikan kesepakatan tetap berlaku.

Ketegangan di sepanjang perbatasan Thailand–Kamboja meledak awal bulan ini dan berlangsung selama berminggu-minggu, memaksa hampir satu juta orang meninggalkan rumah mereka.

Kesepakatan pada Sabtu itu membuat kedua belah pihak setuju untuk membekukan garis depan di posisi saat ini, melarang bala bantuan, serta mengizinkan warga sipil yang tinggal di daerah perbatasan untuk segera kembali.