Eks Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan Dilantik Jadi Irjen Kementerian Imipas

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, melantik Rudi Setiawan sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di Aula Jusuf Adiwinata, Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rabu (15/7/2026).

Agus menegaskan, jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.

"Semoga saudara senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas tersebut," kata Agus, dikutip dari keterangan resminya.

Usai pelantikan, Rudi membacakan dan menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan akuntabel. Langkah tersebut juga menjadi wujud kesanggupannya mengemban amanah dengan sebaik-baiknya.

Diketahui, Rudi Setiawan sebelumnya berkiprah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi pada periode 2023–2025. Setelah itu, ia kembali mengabdi di Polri dengan menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, sebelum akhirnya dipercaya mengemban tugas sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

(Awaludin)

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