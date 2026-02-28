Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemlu Pantau Kondisi WNI Usai AS-Israel Bombardir Iran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |21:04 WIB
Kemlu Pantau Kondisi WNI Usai AS-Israel Bombardir Iran
AS dan Israel serang Iran (Foto: The Guardian)
A
A
A

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Iran.

“KBRI Teheran saat ini memprioritaskan komunikasi intensif dengan para Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran,” kata Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).

Nabyl mengatakan KBRI Teheran mengonfirmasi serangan udara di beberapa kota dilancarkan sekitar pukul 09.45 waktu setempat. Ia menyebut KBRI telah mengeluarkan edaran terkait langkah yang harus dilakukan para WNI buntut situasi panas yang terjadi di Iran saat ini.

“Kita akan terus melakukan asesmen menyeluruh terhadap situasi keamanan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan WNI,” ujar dia.

Kemlu pun mengimbau para WNI yang berada di Iran untuk terus meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat, serta menjaga komunikasi dengan KBRI.

