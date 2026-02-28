Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Israel ke Sekolah di Iran Tewaskan 51 Orang

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |20:05 WIB
Serangan Israel ke Sekolah di Iran Tewaskan 51 Orang
Kepulan asap di Iran atas serangan AS-Israel (Foto: BBC)
MINAB – Serangan Israel menyasar sebuah sekolah dasar perempuan di kota Minab, Iran selatan. Menurut laporan media pemerintah Iran, jumlah korban tewas melonjak menjadi 51 orang.

Sementara menurut laporan dari kantor berita IRNA sebagaimana dilansir Aljazeera, Sabtu (28/2/2026), selain korban jiwa, terdapat sedikitnya 60 orang lainnya yang mengalami luka-luka.

Pejabat kota setempat, Mohammad Radmehr, menyatakan bahwa Israel melakukan "serangan langsung" terhadap fasilitas pendidikan tersebut pada pagi hari ini. Saat serangan terjadi, situasi di lokasi dilaporkan sangat genting.

Saat ledakan terjadi terdapat sekitar 170 siswa yang berada di dalam sekolah. Proses evakuasi pun masih terus berlangsung. Pihak berwenang mengkhawatirkan jumlah korban tewas masih bisa bertambah mengingat proses evakuasi di reruntuhan belum selesai.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
