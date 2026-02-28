Advertisement
Perang AS-Iran, Qatar dan Saudi Serukan Kembali ke Meja Perundingan

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |21:38 WIB
Perang AS-Iran, Qatar dan Saudi Serukan Kembali ke Meja Perundingan
Bangunan yang hancur atau rusak parah di dalam kompleks kediaman pemimpin tertinggi Iran di Teheran (Foto: Airbus/Soar Atlas/The Guardian)
DOHA – Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, berkomunikasi melalui telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Keduanya bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi terkini terkait konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Mereka membahas mengenai dampaknya terhadap keamanan regional maupun internasional. Melansir Aljazeera, Sabtu (28/2/2026) berdasarkan keterangan resmi hasil pembicaraan tersebut, Qatar dan Arab Saudi menekankan perlunya "penghentian segera" terhadap segala bentuk eskalasi dan menyerukan agar semua pihak kembali ke meja perundingan.

Dalam percakapan tersebut, Pangeran Mohammed bin Salman menegaskan solidaritas penuh dan dukungan Arab Saudi bagi Negara Qatar. Selain itu, mengecam keras atas penargetan wilayah Qatar oleh rudal balistik Iran.

Komitmen Arab Saudi untuk memberikan segala dukungan yang diperlukan bagi Qatar dalam setiap langkah yang diambil guna menjaga kedaulatan, keamanan, serta stabilitas negaranya.

Menanggapi hal tersebut, Emir Qatar menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas sikap tegas Kerajaan Arab Saudi. Ia memuji solidaritas persaudaraan yang tulus serta dukungan tak tergoyahkan dari Arab Saudi bagi rakyat dan Negara Qatar.

(Arief Setyadi )

