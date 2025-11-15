Pramono Berkelakar: Kelebihan Jakarta Utara Banyak dan Apa Kekurangannya?

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta memberikan sambutan langsung pada acara refleksi 12-th Anniversary Jakarta Utara Rumah Kita di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kota administrasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya.

Dalam sambutannya, Pramono menyebut bahwa Jakarta Utara memiliki banyak kelebihan, namun kekurangan hanya tidak saling akur.

"Apa yang menjadi kelebihan di Jakarta Utara? Banyak sekali. Apa yang menjadi kekurangannya? Enggak akur, banyak jagoan di Jakarta Utara ini," kata Pramono saat memberikan sambutan, Sabtu (15/11/2025).

Meski begitu, Pramono yakin kota Jakarta Utara akan semakin maju jika warganya saling bergotong royong.

"Saya yakin kalau semuanya akur, membangun bersama-sama, yang jagoan ya jagoan, enggak apa-apa tetap jadi jagoan. Tetapi untuk memajukan Jakarta Utara, semuanya harus bersama-sama," ucap dia.