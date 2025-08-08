Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Diserang Harimau, Petani di Lampung Tewas dengan Kondisi Tubuh Tak Utuh

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |14:56 WIB
Diduga Diserang Harimau, Petani di Lampung Tewas dengan Kondisi Tubuh Tak Utuh
Petani Tewas Diserang Harimau (foto: freepik)
A
A
A

LAMPUNG BARAT - Seorang petani di Lampung Barat, Provinsi Lampung, ditemukan tewas usai diduga diserang oleh harimau. Tubuhnya ditemukan warga dalam keadaan tak utuh.

Korban bernama Ujang Samsudin merupakan warga Pekon Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Jasadnya ditemukan di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Kamis 7 Agustus 2025, sekira pukul 22.00 WIB.

Dalam video yang diterima MNC Portal Indonesia, terlihat tubuh Ujang telah ditutupi sarung oleh masyarakat yang menemukannya. Dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut, Dandim 042 Lampung Barat, Letkol Rizky Kurniawan membenarkannya.

"Benar, tadi malam telah ditemukan seorang petani di dalam kawasan hutan TNBBS dalam keadaan meninggal dunia. Ia ditemukan oleh warga yang melakukan pencarian terhadap dirinya," ujarnya kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).

Rizky menyebutkan, saat ini jenazah korban telah berada di rumah duka untuk dilakukan proses pemakaman.

"Tadi malam setelah proses evakuasi yang cukup lama, tim dan warga memutuskan untuk dibawa ke rumah duka agar proses pemakaman bisa segera dilakukan," kata dia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178434//butet-SmtR_large.jpg
Dikeroyok Tiga Harimau di Tengah Hutan, Butet Selamat Berkat Perlawanan Sengit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/340/3168069//viral-dvXF_large.jpg
Viral! Pengendara Motor Bersama Anaknya Diterkam Harimau, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/598/3165853//7_manusia_harimau-iRc5_large.JPG
7 Manusia Harimau Siap Mengaum di GTV Mulai 31 Agustus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/340/3150656//warga_tewas_diterkam_harimau-gcWk_large.jpg
Horor! Operator Alat Berat Perusahaan Tewas Diterkam Harimau saat BAB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/340/3146103//harimau_sumatera_masuk_perkebunan_warga_terekam_kamera_diduga_memangsa_sapi-gENi_large.jpg
Harimau Sumatera Masuk Perkebunan Warga Terekam Kamera, Diduga Memangsa Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/340/3144094//petugas_saat_pasang_kandang_jebakan_harimau_sumatera-Hf4u_large.jpg
Harimau Mangsa Sejumlah Hewan Ternak Warga, Petugas Siapkan Kandang Jebakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement