Diduga Diserang Harimau, Petani di Lampung Tewas dengan Kondisi Tubuh Tak Utuh

LAMPUNG BARAT - Seorang petani di Lampung Barat, Provinsi Lampung, ditemukan tewas usai diduga diserang oleh harimau. Tubuhnya ditemukan warga dalam keadaan tak utuh.

Korban bernama Ujang Samsudin merupakan warga Pekon Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Jasadnya ditemukan di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Kamis 7 Agustus 2025, sekira pukul 22.00 WIB.

Dalam video yang diterima MNC Portal Indonesia, terlihat tubuh Ujang telah ditutupi sarung oleh masyarakat yang menemukannya. Dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut, Dandim 042 Lampung Barat, Letkol Rizky Kurniawan membenarkannya.

"Benar, tadi malam telah ditemukan seorang petani di dalam kawasan hutan TNBBS dalam keadaan meninggal dunia. Ia ditemukan oleh warga yang melakukan pencarian terhadap dirinya," ujarnya kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).

Rizky menyebutkan, saat ini jenazah korban telah berada di rumah duka untuk dilakukan proses pemakaman.

"Tadi malam setelah proses evakuasi yang cukup lama, tim dan warga memutuskan untuk dibawa ke rumah duka agar proses pemakaman bisa segera dilakukan," kata dia.