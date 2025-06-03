Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Harimau Mangsa Sejumlah Hewan Ternak Warga, Petugas Siapkan Kandang Jebakan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |00:30 WIB
Harimau Mangsa Sejumlah Hewan Ternak Warga, Petugas Siapkan Kandang Jebakan
Petugas saat pasang kandang jebakan Harimau Sumatera (foto: dok ist)
A
A
A

PEKANBARU - Konflik antara manusia dan satwa liar kembali terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Seekor Harimau Sumatera dilaporkan menerkam sejumlah ternak warga di berbagai lokasi.

Dari laporan warga Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau tercatat, ada delapan ekor kambing dan satu anak sapi milik warga di sejumlah desa, di Kecamatan Pelangiran dan Kecamatan Teluk Belengkong.

"Laporan ke kita ada delapan kambing dan satu ekor anak sapi yang dimangsa harimau. Ini terjadi sampai Maret hingga Mei ini," kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BBKSDA Riau, Ade Kurniadi Karim kepada Okezone, Senin (2/6/2025).

Atas laporan itu, pak KSDA bergerak cepat melakukan upaya mitigasi. Di mana timnya kini memasang perangkap atau box trap di Desa Griya Mukti Jaya, salah satu lokasi yang terdampak serangan harimau.

“Box trap dipasang tidak jauh dari lokasi terakhir serangan terhadap ternak kambing warga,” ujar Ade Kurniadi.

Serangan Harimau menyebar di lima desa berdasarkan laporan tim di lapangan, serangan Harimau Sumatera terjadi di sejumlah titik berbeda. Ia pun merincikan serangan sapi oleh si raja hutan terjadi di Desa Baung Rejo, Kecamatan Pelangiran dengan menerkam sapi. 

 

Halaman:
1 2
      
