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Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, Abu Vulkanik Membumbung 1.200 Meter

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |08:07 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, Abu Vulkanik Membumbung 1.200 Meter
Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi (foto: PMVBG)
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JAKARTA – Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami erupsi pada Jumat (26/6/2026) pagi. Abu vulkanik teramati membumbung hingga sekitar 1.200 meter di atas puncak.

"Telah terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 26 Juni 2026 pukul 05.43 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ±1.200 meter di atas puncak," demikian keterangan Kementerian ESDM melalui Badan Geologi, PVMBG, Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan laporan, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah utara hingga timur laut. Erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar satu menit.

Saat ini, Gunung Lewotobi Laki-Laki masih berstatus Level III (Siaga). Masyarakat maupun wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 kilometer dari pusat erupsi.

"Masyarakat agar tetap tenang, mengikuti arahan pemerintah daerah, serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya," tulis PVMBG.

 

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