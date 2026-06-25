Gunung Semeru Erupsi, Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi, pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 09:24 WIB. PVMBG mencatat Gunung Semeru meluncurkan abu vulkanik ± 1.200 meter di atas puncak (± 4.876 m di atas permukaan laut).

PVMBG juga melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah selatan.

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ini ± 2 menit 26 detik. Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat," tulis PVMBG dalam keterangan tertulisnya.

PVMBG melaporkan saat ini Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga), dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.