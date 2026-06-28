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Gunung Lewotobi Laki-laki Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 900 Meter

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |11:42 WIB
Gunung Lewotobi Laki-laki Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 900 Meter
Gunung Lewotobi Laki-laki Meletus
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JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mengalami erupsi sekira pukul 06.28 WIB, Minggu (28/6/2026). Erupsi tersebut menimbulkan dampak semburan abu setinggi 900 Meter.

"Telah terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28 Juni 2026 pukul 10:16 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 900 m di atas puncak (± 2.484 m di atas permukaan laut)," tulis keterangan magma ESDM dikutip Okezone.

Adapun ketika erupsi, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47.3 mm dan durasi ± 2 menit 29 detik.

Saat ini, gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Status Level III atau Siaga. Dengan begitu, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 Km dari pusat erupsi.

Warga juga diminta tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yan tidak jelas sumbernya.

 

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