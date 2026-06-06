Diduga Drone Laut Ukraina Meledak di Pelabuhan Rumania

BUCHAREST - Sebuah drone angkatan laut meledak di pelabuhan Constanta, Laut Hitam, Rumania pada Jumat, (5/6/2026). Ledakan itu terjadi di saat pihak berwenang sedang memeriksa perangkat tersebut setelah dibawa ke darat, menurut laporan media lokal.

Dinas Intelijen Rumania, Penjaga Pantai, dan Kementerian Pertahanan Nasional telah mengamankan dan mengisolasi area tersebut. Para spesialis sedang menilai dan berupaya menetralisasi objek tersebut ketika ledakan terjadi, menurut Antena 3 CNN.

Departemen Situasi Darurat Rumania (DSU) mengatakan ledakan terjadi pada pukul 10.28 pagi waktu setempat (07.28 GMT) di dermaga 78. Pihak berwenang sebelumnya diberi peringatan lebih awal tentang keberadaan perangkat tersebut di area pelabuhan.

Kepala DSU, Raed Arafat, mengatakan area tersebut telah dievakuasi sebagai tindakan pencegahan dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Pihak berwenang mengerahkan helikopter untuk memeriksa garis pantai di tengah kekhawatiran bahwa drone maritim lainnya mungkin berada di area tersebut.

Mengutip sumber militer, penyiar Rumania Digi24 melaporkan bahwa perangkat tersebut adalah drone maritim Magura V5 yang digunakan oleh pasukan Ukraina. Laporan tersebut juga menyebutkan empat drone bermuatan bahan peledak lainnya telah ditemukan di lepas pantai Constanta, meskipun pihak berwenang belum secara resmi mengonfirmasi informasi tersebut.

Mereka juga menekankan bahwa perangkat tersebut bukan bagian dari peralatan militer Rumania dan tidak terlibat dalam latihan baru-baru ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan.