Tanggapi Surat Terbuka, Putin Tolak Bertemu Empat Mata dengan Zelensky

ST. PETERSBURG - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa saat ini ia tidak melihat alasan untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pernyataan itu disampaikan Putin setelah Zelensky menerbitkan surat terbuka yang mengusulkan agar mereka mengadakan pembicaraan tatap muka untuk menyepakati pengakhiran perang.

Putin mengatakan pada Jumat (5/6/2026) bahwa surat Zelensky sebagian kasar dan tidak tampak sebagai tawaran tulus untuk mengadakan pembicaraan.

"Surat ini berisi beberapa pernyataan yang agak kasar. Apakah itu cara untuk menciptakan kondisi untuk pertemuan tatap muka atau cara untuk tidak mengadakan pertemuan tatap muka? Saya pikir itu yang kedua," kata Putin, sebagaimana dilansir Reuters.

Ditanya di atas panggung pada forum ekonomi tahunan Rusia apakah ia akan bertemu dengan pemimpin Ukraina tersebut, Putin berkata: "Saya tidak melihat gunanya untuk saat ini."

Dalam pertemuan dengan media internasional sehari sebelumnya, Putin tetap pada pendirian garis kerasnya tentang perang dan mengatakan pasukannya maju di medan perang setiap hari.

Tetapi ia juga mengatakan proposal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk perdamaian dapat mengakhiri pertempuran jika Kiev siap untuk berkompromi. Kedua belah pihak saling menuduh menolak untuk berkompromi.

Sebelumnya pada Jumat, para nasionalis Rusia menolak surat Zelensky sebagai aksi publisitas jahat yang dirancang untuk membangkitkan ketidakpuasan di dalam Rusia, bukan untuk mengakhiri perang.

(Rahman Asmardika)

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