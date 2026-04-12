Hujan Angin Kencang Landa Ciawi Bogor, Belasan Rumah Rusak

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melaporkan hujan disertai angin kencang merusak belasan rumah warga di wilayah Ciawi, Bogor.

Hal itu berdasarkan pemantauan BNPB pada Sabtu (11/4/2026) pukul 07.00 hingga Minggu (12/4/2026) pukul 07.00 WIB.

“Hujan disertai angin kencang melanda Desa Cibedug dan Desa Banjarsari di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (11/4) pukul 16.10 WIB,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

“BPBD Kabupaten Bogor melaporkan sebanyak 18 unit rumah rusak akibat angin kencang,” sambungnya.