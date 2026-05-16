Polri Punya 28 Gudang Ketahanan Pangan untuk Maksimalkan Hasil Panen

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |23:28 WIB
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, Polri bakal memiliki 28 gudang ketahanan pangan yang tersebar di beberapa titik wilayah Indonesia. Gudang itu untuk memaksimalkan hasil panen. 

1. Gudang Ketahanan Pangan

Hal itu saat menyampaikan Kapolri di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, Groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

"Seiring adanya potensi peningkatan volume hasil panen, melalui kerja sama dengan Perum Bulog, Polri telah membangun 18 gudang penyimpanan pada lahan Polri di 12 provinsi," kata Sigit.

Untuk hari ini, Sigit memaparkan, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan groundbreaking pembangunan 10 gudang ketahanan Polri. 

"Sehingga total gudang ketahanan pangan Polri nantinya akan mencapai 28 unit," ujar Sigit. 

