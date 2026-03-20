Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Besar M6,6 Guncang Antartika, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |10:01 WIB
Gempa Besar M6,6 Guncang Antartika, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan M6,6 mengguncang South Shetland Islands, Antartika, pada Jumat (20/3/2026) pukul 07.22 WIB.

1. Gempa M6,6 Antartika

Hasil analisis parameter update menunjukkan gempa ini memiliki magnitudo M6,6 dengan episenter terletak di laut koordinat 61,15° LS; 56,27° BB, pada kedalaman 5 km. 

Plt Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono mengatakan, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas subduksi Lempeng Phoenix yang menunjam ke Lempeng South Shetland. 

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa ini memiliki mekanisme naik (thrust fault)," ungkap Rahmat dalam keterangan tertulisnya.

Hasil analisis BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kepada masyarakat pesisir di wilayah Indonesia diimbau tetap tenang.

"Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut. BMKG akan terus memonitor perkembangan dampak gempa ini dan segera menginformasikan kepada stakeholder, media dan masyarakat," ucap Rahmat.


 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Antartika BMKG Gempa Bumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/340/3207273/gempa-woaz_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang Sumba Barat NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/340/3206630/gempa_sintang-tlL2_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Sintang Kalbar, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/340/3206625/gempa-9yNS_large.jpg
Gempa M5,4 Guncang Sukabumi, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/340/3206407/gempa-I1gi_large.jpg
Gempa Guncang Blitar Jawa Timur Jelang Tengah Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/340/3205706/gempa-9NeZ_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Sinabang Aceh, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205639/gempa-GyRl_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Bengkulu, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement