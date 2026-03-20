Gempa Besar M6,6 Guncang Antartika, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan M6,6 mengguncang South Shetland Islands, Antartika, pada Jumat (20/3/2026) pukul 07.22 WIB.

Hasil analisis parameter update menunjukkan gempa ini memiliki magnitudo M6,6 dengan episenter terletak di laut koordinat 61,15° LS; 56,27° BB, pada kedalaman 5 km.

Plt Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono mengatakan, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas subduksi Lempeng Phoenix yang menunjam ke Lempeng South Shetland.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa ini memiliki mekanisme naik (thrust fault)," ungkap Rahmat dalam keterangan tertulisnya.

Hasil analisis BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kepada masyarakat pesisir di wilayah Indonesia diimbau tetap tenang.

"Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut. BMKG akan terus memonitor perkembangan dampak gempa ini dan segera menginformasikan kepada stakeholder, media dan masyarakat," ucap Rahmat.





(Erha Aprili Ramadhoni)

