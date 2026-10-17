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Gempa M4,6 Guncang Sumba Barat Daya, Getarannya Sampai Bima

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |20:40 WIB
Gempa M4,6 Guncang Sumba Barat Daya, Getarannya Sampai Bima
Gempa M4,6 Guncang Sumba Barat Daya (foto: freepik)
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JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (17/10/2026), sekitar pukul 19.46 WIB. Getaran gempa tersebut turut dirasakan warga di wilayah Bima dan Sumbawa.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan pusat gempa berada di laut, sekitar 49 kilometer di barat Kodi, Sumba Barat Daya. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 kilometer.

"Telah terjadi gempabumi mag:4.6, lokasi:Pusat gempa berada di laut 49 km Barat KODI-SUMBABARATDAYA, waktu 17 Oktober 2026 19:46:17 WIB," tulis keterangan BMKG.

BMKG menyebutkan, gempa dirasakan dengan skala intensitas III MMI di Sumba Barat Daya, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Sumbawa.

"Kedalaman :10 Km, gempa ini dirasakan(MMI):III Sumba Barat Daya, III Kota Bima, III Kab. Bima, III Sumbawa," sambung keterangan tersebut.

 

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Topik Artikel :
Gempa Bumi BMKG gempa
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