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Gempa Dahsyat M7,7 di NTT Disebabkan Aktivitas Sesar Back Arc Flores

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |10:22 WIB
Gempa Dahsyat M7,7 di NTT Disebabkan Aktivitas Sesar Back Arc Flores
Gempa Dahsyat M7,7 di NTT Disebabkan Aktivitas Sesar Back Arc Flores
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JAKARTA - Gempa besar berkekuatan M7,7 yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan akibat aktivitas sesar naik busur belakang atau Back Arc Flores. Sejumlah bangunan ambruk dalam peristiwa tersebut.

"Gempa ini adalah aktivitas akibat sesar naik busur belakang atau kita sebut back-arc thrust Flores gitu ya," kata Direktur Informasi Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto saat jumpa pers secara daring, Sabtu (15/8/2026).

Wijayanto berkata, potensi kekuatan gempa dari aktivitas sesar itu mencapai M 7.8. Ia pun berharap, kekuatan aktivitas sesar itu telah mencapai puncaknya yakni hanya M7,7.

"Potensinya M 7,8 di sana, hari ini rilis 7,7. Ini mudah-mudahan tidak akan terjadi yang potensi yang maksimalnya, ini mudah-mudahan sudah yang maksimal," tuturnya.

Menurutnya, gempa susulan masih bisa terjadi dengan intensitas kekuatan yang merendah. "Nanti peluruhannya akan semakin meluruh, semakin kecil gitu ya," tutur Wijayanto.

Sebelumnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa dengan magnitudo (M) 7,7 di Mbay Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Potensi tsunami bisa terjadi di NTT, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

"Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat," jelas BMKG dalam keterangannya.

 

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Topik Artikel :
Gempa Bumi gempa Gempa NTT
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