Perindo Gelar Gerakan Pangan Murah di Kendari, Ratusan Warga Antusias Berburu Sembako

KENDARI – Ratusan warga memadati pelataran Eks MTQ Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk mengikuti Gerakan Pangan Murah yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara, pada Selasa (30/6/2026).

Mengusung tema "Partai Perindo Selalu Hadir di Tengah dan Hati Masyarakat", kegiatan tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, telur ayam, dan minyak goreng, dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar.

Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara, Ferry Irawan, mengatakan program tersebut merupakan wujud komitmen Partai Perindo dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah masih tingginya harga sejumlah komoditas.

"Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu program Partai Perindo untuk membantu masyarakat Sulawesi Tenggara memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau," kata Ferry.