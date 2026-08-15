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Perindo Jabar dan MNC University Luncurkan Program Beasiswa Kita, Jembatani Kebutuhan Industri Kreatif

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |10:55 WIB
Perindo Jabar dan MNC University Luncurkan Program Beasiswa Kita, Jembatani Kebutuhan Industri Kreatif
Perindo Jabar dan MNC University Luncurkan Program Beasiswa Kita
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​BANDUNG - Partai Perindo Jawa Barat bersama MNC University meluncurkan program "Beasiswa Kita" sebagai solusi konkret bagi pengembangan talenta muda. Program ini dirancang tidak sekadar sebagai bantuan biaya studi, tetapi juga menjadi jembatan penghubung menuju kemapanan di dunia profesional.

​Penyaluran beasiswa tersebut difokuskan pada pengembangan kompetensi di sektor industri kreatif, media, komunikasi, bisnis digital, dan teknologi. Langkah ini diharapkan mampu mencetak lulusan yang siap bersaing sekaligus memperluas jejaring karier sejak masa kuliah.

​Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok menegaskan, pendidikan merupakan instrumen mobilitas sosial yang harus dapat diakses oleh pemuda berpotensi tanpa terkendala biaya.

"Kami ingin Beasiswa Kita menjadi kesempatan nyata bagi anak-anak muda Jawa Barat untuk melanjutkan studi, meningkatkan kompetensi, dan membangun karier," kata Rifqi dalam keterangannya, Sabtu (15/8/26).

​Menurut dia, tantangan dunia kerja yang makin kompleks menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki kemampuan beradaptasi dan kapasitas kepemimpinan.

Karena itu, kolaborasi bersama MNC University dinilai strategis agar lulusan tidak hanya siap mencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah.

​Rektor MNC University Dendi Pratama menjelaskan, perguruan tinggi berperan penting membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis yang melampaui pembelajaran di ruang kelas. Mahasiswa dituntut untuk memahami cara kerja organisasi dan bisnis agar memiliki kompetensi yang sejalan dengan tuntutan industri.

 

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