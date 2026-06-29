Andalkan Pendekatan Berbasis Data, Partai Perindo Kota Bandung: Konsolidasi Dini Jadi Kunci

BANDUNG — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Bandung mulai menata strategi jangka menengah menuju Pemilu 2029 dengan menekankan penguatan organisasi yang ditopang oleh pemetaan data yang lebih terukur.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Bandung, Fetty Ernestyn, mengatakan, perubahan perilaku pemilih menuntut partai untuk tidak lagi mengandalkan pendekatan konvensional semata, melainkan mengintegrasikan kerja politik dengan basis data yang kuat.

“Ke depan, kerja politik tidak bisa lagi hanya mengandalkan intuisi. Semua harus berbasis data agar kita tahu siapa yang kita sapa, apa kebutuhannya, dan bagaimana pendekatan yang tepat,” ujar Fetty dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Menurut dia, strategi berbasis data tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi partai hingga ke tingkat paling bawah.

Konsolidasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kota hingga kecamatan dan kelurahan, agar mesin partai mampu bekerja lebih efektif dan terarah.

Fetty menekankan, kekuatan organisasi tetap menjadi fondasi utama, sementara data berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan presisi dalam menyusun strategi politik.

“Data itu alat. Tapi fondasinya tetap organisasi. Kalau struktur kita kuat sampai ke bawah, maka strategi apa pun bisa dijalankan dengan lebih efektif,” katanya.

Selain memetakan kekuatan internal, DPW Partai Perindo Kota Bandung juga mulai menyiapkan diri menghadapi tahapan verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pembenahan administrasi dan kelengkapan struktur kepengurusan menjadi bagian dari langkah percepatan konsolidasi tersebut.