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Kartini Perindo Sultra Latih 150 Perempuan Tata Rias Gratis, Dorong Keterampilan Jadi Penghasilan

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |14:26 WIB
Kartini Perindo Sultra Latih 150 Perempuan Tata Rias Gratis, Dorong Keterampilan Jadi Penghasilan
Kartini Perindo Sultra Gelar Tata Rias Gratis (foto: dok ist)
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KENDARI - Keterampilan tata rias kini tak lagi sekadar soal penampilan. Bagi banyak perempuan, kemampuan merias wajah bisa menjadi jalan untuk membuka peluang usaha dan menambah penghasilan. Tak heran, 150 perempuan dari berbagai wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) antusias mengikuti kelas tata rias gratis yang digelar DPW Kartini Perindo Sultra.

Kegiatan bertajuk Exclusive Make Up Class: Wujudkan Mimpi Bersama Kartini Perindo yang berlangsung akhir pekan lalu itu menjadi ruang belajar bagi peserta untuk mengenal teknik tata rias langsung dari praktisi profesional. Selain berbagi ilmu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendorong perempuan lebih percaya diri dan berani mengembangkan keterampilan yang memiliki nilai ekonomi.

Ketua DPW Kartini Perindo Sultra, Desi Ariani mengatakan, kelas tersebut sengaja dibuka secara gratis agar semakin banyak perempuan memiliki kesempatan belajar dan mengembangkan kemampuannya di bidang tata rias. 

"Harapannya keterampilan ini bukan hanya menambah kepercayaan diri, tetapi juga bisa menjadi bekal untuk berkarya dan membuka peluang usaha," ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Menurut Desi yang juga berprofesi sebagai Makeup Artist (MUA) profesional, dunia tata rias terus berkembang dan menawarkan peluang yang cukup besar bagi perempuan yang ingin menekuninya dengan serius. Karena itu, Kartini Perindo berupaya menghadirkan wadah belajar yang mudah diakses masyarakat.

 

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