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Jro Bima Perluas Pengabdian untuk Bali Lewat Jalur Politik

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |13:45 WIB
Jro Bima Perluas Pengabdian untuk Bali Lewat Jalur Politik
Ketua DPW Partai Perindo Bali, Jro Bima (foto: dok ist)
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DENPASAR - Bagi banyak masyarakat Bali, Jro Bima bukan sosok yang asing. Selama bertahun-tahun, ia dikenal aktif mendampingi warga yang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari sengketa lahan hingga isu-isu sosial kemasyarakatan.

Namun, bagi Jro Bima, pengabdian tidak cukup hanya dilakukan melalui aksi sosial. Ada ruang yang lebih luas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Bali. Karena itulah, pria bernama lengkap I Ketut Putra Ismaya Jaya ini memutuskan terjun ke dunia politik.

"Saya berusaha dengan kemampuan yang saya miliki untuk membantu masyarakat Bali yang memerlukan bantuan. Saya akan membela tanah kelahiran ini," katanya, Senin (29/6/2026).

Lahir di Amlapura, Karangasem, pada 24 Mei 1978, Jro Bima tumbuh dalam lingkungan yang lekat dengan nilai-nilai adat dan budaya Bali. Kedekatan dengan akar tradisi itulah yang membentuk kepeduliannya terhadap berbagai persoalan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak-hak warga lokal dan pelestarian budaya.

Setelah keluar dari organisasi Laskar Bali, ia bersama sejumlah rekannya mendirikan Yayasan Kesatria Keris Bali (YKKB). Melalui yayasan tersebut, Jro Bima aktif mendampingi warga sekaligus mengawal berbagai isu sosial dan kemasyarakatan di Bali.

 

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