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Polda Riau Tuntaskan 110 Jembatan Merah Putih Presisi Jelang Hari Bhayangkara Ke-80

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |17:42 WIB
Polda Riau Tuntaskan 110 Jembatan Merah Putih Presisi Jelang Hari Bhayangkara Ke-80
Jembatan Merah Putih Presisi (foto: dok ist)
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JAKARTA – Polda Riau menuntaskan pembangunan dan renovasi 110 Jembatan Merah Putih Presisi yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau menjelang Hari Bhayangkara ke-80. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, hingga pusat kegiatan ekonomi.

Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Riau, Kombes I Ketut Gede Adi Wibawa mengatakan, pembangunan jembatan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar negara hadir menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

"Hingga akhir Juni 2026, Satgas Darurat Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Jembatan Polda Riau telah menuntaskan seluruh target pembangunan sebanyak 110 Jembatan Merah Putih Presisi yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau," kata Ketut, Minggu (28/6/2026).

Menurut Ketut, pembangunan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup 27 jembatan yang diresmikan langsung oleh Kapolri pada 17 Maret 2026 di Kabupaten Kampar. Sementara tahap kedua berhasil menyelesaikan pembangunan dan renovasi 83 jembatan tambahan.

"Alhamdulillah, seluruh target pembangunan telah kami selesaikan sehingga total 110 Jembatan Merah Putih Presisi kini telah selesai dibangun," ujarnya.

 

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