Gempa M5,3 Guncang Bengkulu Selatan, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo (M) 5,3 mengguncang kawasan Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu. Gempa itu tercatat pada Sabtu (23/5) pukul 19.40 WIB.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pusat gempa berada pada 45 kilometer barat daya Kabupaten Bengkulu Selatan

"#Telah terjadi gempabumi mag:5.3, lokasi:45 km BaratDaya BENGKULUSELATAN, waktu:23 Mei 2026 19:40:26 WIB," tulis keterangan yang diterbitkan BMKG, Sabtu (23/5/2026).

Gempa tercatat pada kedalaman 157 kilometer. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

"Kedalaman:17 Km, gempa ini tidak berpotensi tsunami," lanjut keterangan itu.

BMKG juga meminta warga untuk berwaspada apabila adanya gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

(Awaludin)

