Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Ancam Serangan Kedua ke Venezuela, Buka Peluang Invasi Kolombia dan Meksiko

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |10:58 WIB
Trump Ancam Serangan Kedua ke Venezuela, Buka Peluang Invasi Kolombia dan Meksiko
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
A
A
A

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Minggu (4/1/2026) bahwa negaranya mungkin akan melancarkan serangan militer kedua ke Venezuela setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro, jika anggota pemerintahan yang tersisa tidak bekerja sama dengan upayanya untuk "memperbaiki" negara tersebut.

Komentar Trump kepada wartawan di atas pesawat Air Force One menimbulkan kemungkinan intervensi militer AS lebih lanjut di Amerika Latin. Ia juga mengisyaratkan bahwa Kolombia dan Meksiko dapat menghadapi tindakan militer jika tidak mengurangi aliran narkoba ilegal ke Amerika Serikat.

"Operasi Kolombia terdengar bagus bagi saya," kata Trump, sebagaimana dilansir Reuters. Ia juga mengatakan bahwa Kuba, sekutu dekat Venezuela, "tampaknya siap jatuh" dengan sendirinya tanpa aksi militer AS.

Maduro berada di pusat penahanan New York menunggu sidang pengadilan pada Senin (5/1/2026) atas tuduhan narkoba. Penangkapannya oleh Amerika Serikat telah memicu ketidakpastian mendalam tentang apa yang akan terjadi selanjutnya bagi negara Amerika Selatan yang kaya minyak itu.

Trump mengatakan pemerintahannya akan bekerja sama dengan anggota rezim Maduro yang tersisa untuk menindak perdagangan narkoba dan mereformasi industri minyak, daripada mendorong pemilihan umum segera untuk membentuk pemerintahan baru.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193580//migas-cz10_large.jpg
Terungkap! Segini Cadangan Minyak Venezuela yang Diincar Trump, Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193570//minyak-PFvl_large.jpg
Harga Minyak Turun di Tengah Gejolak Venezuela, Brent di USD60,41 per Barel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193569//minyak-2X9I_large.jpg
AS Ajak Chevron Cs Kembali Investasi di Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193565//kepulan_asap_terlihat_dari_beberapa_lokasi_di_ibu_kota_caracas-SynF_large.jpg
Militer Venezuela Siaga Penuh Usai Digempur AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193525//presiden_as_donald_trump-sdh7_large.jpeg
Punya Cadangan Terbesar di Dunia, AS Ambil Alih Minyak Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193560//as_serang_venezuela-mLsy_large.jpg
Telepon Trump, Wali Kota New York Mamdani Kecam Serangan ke Venezuela
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement