Trump Ancam Serangan Kedua ke Venezuela, Buka Peluang Invasi Kolombia dan Meksiko

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Minggu (4/1/2026) bahwa negaranya mungkin akan melancarkan serangan militer kedua ke Venezuela setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro, jika anggota pemerintahan yang tersisa tidak bekerja sama dengan upayanya untuk "memperbaiki" negara tersebut.

Komentar Trump kepada wartawan di atas pesawat Air Force One menimbulkan kemungkinan intervensi militer AS lebih lanjut di Amerika Latin. Ia juga mengisyaratkan bahwa Kolombia dan Meksiko dapat menghadapi tindakan militer jika tidak mengurangi aliran narkoba ilegal ke Amerika Serikat.

"Operasi Kolombia terdengar bagus bagi saya," kata Trump, sebagaimana dilansir Reuters. Ia juga mengatakan bahwa Kuba, sekutu dekat Venezuela, "tampaknya siap jatuh" dengan sendirinya tanpa aksi militer AS.

Maduro berada di pusat penahanan New York menunggu sidang pengadilan pada Senin (5/1/2026) atas tuduhan narkoba. Penangkapannya oleh Amerika Serikat telah memicu ketidakpastian mendalam tentang apa yang akan terjadi selanjutnya bagi negara Amerika Selatan yang kaya minyak itu.

Trump mengatakan pemerintahannya akan bekerja sama dengan anggota rezim Maduro yang tersisa untuk menindak perdagangan narkoba dan mereformasi industri minyak, daripada mendorong pemilihan umum segera untuk membentuk pemerintahan baru.