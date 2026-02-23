Polisi Kembali Terseret Narkotika, Kasat Narkoba dan Kanit Polres Toraja Utara Ditangkap!

SULSEL- Propam Polda Sulawesi Selatan menangkap Kasat Narkoba AKP AF dan Kanit II Narkoba Polres Toraja Utara Iptu N terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus narkoba.

Kedua oknum polisi yang bertugas di bidang pemberantasan narkotika ini diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin dan kode etik.

"Menindaklanjuti perintah Kapolda, setiap anggota terlibat narkoba harus ditindak tegas,’’ ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto, Senin (23/2/2026).

‘’Bid Propam Polda Sulsel pada 18 Februari 2026, telah mengamankan AKP AF, Kasatresnarkoba Polres Toraja Utara dan Aiptu N Kanit II Resnarkoba Polres Toraja Utara terkait penyalahgunaan wewenang," lanjutnya.

Kombes Didik menambahkan, Propam Polda Sulsel menempatkan kedua perwira tersebut dalam penempatan khusus (patsus) sebagai langkah awal pemeriksaan. Proses pendalaman dilakukan untuk mengetahui peran dan tingkat keterlibatan masing-masing.

"Sekarang sudah dipatsus dan diperiksa untuk selanjutnya dilakukan sidang kode etik," katanya.

Dia menegaskan kasus ini menjadi pelajaran moral bagi seluruh personel. Dia menekankan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi narkoba.