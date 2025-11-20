Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS dan Rusia Diduga Godok Rencana Perdamaian Baru, Ukraina Diminta Serahkan Wilayah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |13:05 WIB
AS dan Rusia Diduga Godok Rencana Perdamaian Baru, Ukraina Diminta Serahkan Wilayah
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjabat tangan dalam pertemuan di Alaska. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Delegasi pejabat senior Amerika Serikat (AS) akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kyiv pada Kamis (20/11/2025), diduga untuk membahas rencana perdamaian baru guna menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina.

Laporan mulai bermunculan pada Rabu (19/11/2025) yang menyebutkan bahwa AS dan Rusia telah menyiapkan rencana perdamaian baru berisi konsesi besar dari Ukraina. Baik Washington maupun Moskow belum secara resmi mengonfirmasi rencana tersebut.

Mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah ini, Axios, Financial Times, dan Reuters melaporkan bahwa rencana tersebut mengharuskan Kyiv menyerahkan beberapa wilayah dan persenjataan, serta memangkas Angkatan Bersenjata Ukraina secara signifikan.

Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan utusan pemimpin Rusia Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, diyakini terlibat dalam penyusunan rencana perdamaian 28 poin tersebut.

 

      
