Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Nicolas Maduro Diculik, Presiden Sementara Venezuela Ajak AS Kerja Sama

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |14:47 WIB
Nicolas Maduro Diculik, Presiden Sementara Venezuela Ajak AS Kerja Sama
Presiden Sementara Venezuela Delcy Rodriguez. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Pelaksana tugas Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, mengatakan pada Minggu (4/1/2026) bahwa ia mengundang pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk bekerja sama dengan negaranya setelah penyerangan oleh pasukan AS, yang menculik Presiden Nicolas Maduro dan istrinya untuk dibawa ke Amerika.

“Kami mengundang pemerintah AS untuk berkolaborasi dengan kami dalam agenda kerja sama yang berorientasi pada pembangunan bersama dalam kerangka hukum internasional untuk memperkuat koeksistensi komunitas yang langgeng,” katanya dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial AS, Instagram.

“Kami memprioritaskan pergerakan menuju hubungan internasional yang seimbang dan saling menghormati antara Amerika Serikat dan Venezuela, serta antara Venezuela dan negara-negara lain di kawasan ini, yang didasarkan pada kesetaraan kedaulatan dan non-intervensi,” tulisnya, sebagaimana dilansir Anadolu.

Rodriguez menegaskan bahwa rakyat Venezuela layak mendapatkan perdamaian dan dialog, bukan perang.

“Ini selalu menjadi pesan Presiden Nicolas Maduro, dan ini adalah pesan seluruh Venezuela saat ini,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/627/3193635//scope_trump-b5tD_large.jpg
Terbongkar! Alasan Trump Tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan Istri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193631//viral-ERxV_large.jpg
Mengenal Pasukan Senyap Delta Force AS yang Culik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan Istrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193617//asap_mengepul_dari_sejumlah_wilayah_di_caracas_venezuela_pasca_serangan_as-lJu0_large.jpg
32 Warga Kuba Tewas dalam Serangan AS di Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/627/3193608//nicolas_maduro-1Qrm_large.jpg
Detik-Detik Presiden Venezuela Nicolas Maduro Tiba di AS, Dikawal Pasukan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193590//migas-f7g5_large.jpg
Adu Pemilik Cadangan Minyak Terbesar Venezuela dengan Iran-Arab, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193596//presiden_amerika_serikat_donald_trump-DrBR_large.jpeg
Trump Ancam Serangan Kedua ke Venezuela, Buka Peluang Invasi Kolombia dan Meksiko
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement