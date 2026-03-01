Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengiriman Pasukan ke Gaza, Ini Alasannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |23:52 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengiriman Pasukan ke Gaza, Ini Alasannya
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengiriman Pasukan ke Gaza, Ini Alasannya (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menolak adanya rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza usai bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Kami menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza, jika tidak ada mandat dewan keamanan PBB,” kata Al Araf, Akademisi FH Unibraw yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, Minggu (1/3/2026).

Ia menyebutkan, posisi Indonesia dalam keterlibatan di BoP perlu ditinjau ulang.

“BoP yang dirancang, dibangun dan didominasi oleh Donald Trump sebagai Ketua BoP juga tidak memiliki peta jalan tentang kemerdekaan Palestina sehingga seharusnya dievaluasi ulang,” ujarnya.

Dia menjelaskan, BoP yang dibentuk di Davos dan diketuai Donald Trump bukan sebagaimana dimandatkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803. Hal itu, kata dia, dalam piagam BoP, Resolusi 2803 tidak dijadikan dasar menimbang dalam pembukaan piagam BoP.

