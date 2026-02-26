Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu Sugiono : Indonesia Sambut Baik Palestina Bentuk Kantor Penghubung untuk BoP

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |13:30 WIB
Menlu Sugiono : Indonesia Sambut Baik Palestina Bentuk Kantor Penghubung untuk BoP
Menlu Sugiono : Indonesia Sambut Baik Palestina Bentuk Kantor Penghubung untuk BoP (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyambut pembentukan kantor penghubung (liaison office) oleh Otoritas Palestina guna memfasilitasi komunikasi dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace). Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat koordinasi dengan Board of Peace guna mendorong perdamaian berkelanjutan di Gaza. 

Hal itu disampaikan Sugiono saat melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Varsen Aghabekian Shahin di sela-sela Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss.

Sebelumnya, Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh dalam surat yang dikirimkan kepada Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, menyampaikan Otoritas Palestina telah membentuk liaison office guna memperlancar koordinasi dan komunikasi dengan Board of Peace.

Ia menegaskan seluruh komunikasi dengan Board of Peace berlangsung dalam kerangka mendukung 20 Poin Rencana Perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump serta implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), guna memastikan stabilitas dan perdamaian di Palestina.

Selain membahas pembentukan liaison office, Sugiono mempertegas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dan pasukan perdamaian Gaza atau International Stabilization Force (ISF). Ia menekankan partisipasi Indonesia semata-mata ditujukan untuk perlindungan masyarakat sipil dan dukungan kemanusiaan di Gaza.

“Fokus utama kontingen Indonesia (dalam ISF) adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” kata Sugiono dalam keterangannya, Kamis (26/2).

Sugiono menyampaikan, Indonesia akan berupaya untuk memastikan bahwa proses transisi di Palestina bisa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan mendorong proses politik yang kredibel menuju terciptanya Solusi Dua Negara (two-state solution).
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203786//presiden_prabowo-hM8D_large.jpg
Presiden Prabowo Sebut Solusi Dua Negara Jadi Jalan Damai Berkelanjutan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203779//presiden_prabowo_dan_raja_abdullah_ii-1rVe_large.jpg
Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II Bahas Dinamika Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203740//menlu_sugiono-jK4Y_large.jpg
Menlu Sugiono Sebut Yordania Dukung Indonesia Kirim Pasukan ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203692//prabowo-3Itp_large.jpg
Raja Abdullah II Puji Prabowo Komitmen Perjuangkan Solusi Dua Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203680//prabowo-AL2t_large.jpg
Prabowo Ungkap Peran Indonesia di Board of Peace saat Bertemu Raja Abdullah II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203553//menlu_sugiono-fXV0_large.jpg
Bertemu Menlu Palestina, Menlu Sugiono Jelaskan Peran RI di BoP dan Pasukan ISF
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement