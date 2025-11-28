Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamen Stella: Negara Sangat Membutuhkan Orang yang Dapat Lahirkan Inovasi

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |22:30 WIB
Wamen Stella: Negara Sangat Membutuhkan Orang yang Dapat Lahirkan Inovasi
Wamen Stella: Negara Sangat Membutuhkan Orang yang Dapat Lahirkan Inovasi
A
A
A

JAKARTA - Wamendiktisaintek, Stella Christie menegaskan, bahwa tugas utama kampus atau Universitas adalah dapat menghasilkan atau mencetak orang-orang yang mampu melahirkan sebuah inovasi.

Wamen Stella mengatakan bahwa pihak kampus tidak boleh hanya berorientasi pada tugasnya untuk mengasah kemampuan para mahasiswanya untuk siap menghadapi dunia kerja. Pasalnya, perkembangan zaman saat ini telah membuat pekerjaan tertentu dapat berubah-ubah.

"Nanti kalo apa yang diasah untuk kemampuan bekerja, tapi pekerjaannya sudah berubah, nah ini berarti tidak akan bisa dipakai. Sebenarnya bukan itu yang harus jadi tujuan utama,”kata Wamen Stella dalam Program Rakyat Bersuara, iNews TV Jumat (28/11/2025) malam.

“Yang jadi tujuan utama adalah menghasilkan orang-orang yang mampu melahirkan inovasi,”lanjutnya.

Menurut dia, suatu Negara sangat membutuhkan orang-orang yang dapat melahirkan sebuah inovasi. Sebab, Negara tidak akan mungkin bisa maju pertumbuhan ekonominya tanpa adanya inovasi.

"Ini bukan kata saya, ini bisa dicek teori ekonomi yang sudah terbukti. Salah satunya yang paling terkenal adalah dari Paul Romer," ujarnya.

Mengutip pernyataan Paul Romer, Stella mengatakan bahwa satu-satunya cara bisa menghindari pertumbuhan ekonomi yang menurun, itu hanya dengan inovasi baru dalam hal ini lewat Sains dan Teknologi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/65/3186497//stella-GOHQ_large.jpg
Tips Wamendikti Stella Christie Hadapi Dunia Kerja untuk GenZ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186327//wamen_stella-mreK_large.jpg
Wamen Stella Ajak Generasi Muda Berpikir Kritis, Beri 2 Modal Penting Hadapi Dunia Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185630//pemerintah-SQmj_large.jpg
Pemerintah Soroti Lemahnya Kelembagaan Petani yang Hambat Efisiensi Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185268//pemerintah-MoY5_large.jpg
Gelar Kemah Lintas Agama, Pemerintah Perkuat Kerukunan Bangsa Lewat Peran Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/65/3185061//viglo-4V0e_large.jpg
Mahasiswa ITB Kembangkan GloVibe, Sarung Tangan Anti-Getaran Berbasis IoT Terinspirasi Keselamatan Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/624/3185059//omnisense-3bnr_large.jpg
6 Sekawan Siswa XII SMA Ini Ciptakan Omnisense, Alat Bantu untuk Penyandang Tunanetra Berbasis AI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement