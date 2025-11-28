Wamen Stella: Negara Sangat Membutuhkan Orang yang Dapat Lahirkan Inovasi

JAKARTA - Wamendiktisaintek, Stella Christie menegaskan, bahwa tugas utama kampus atau Universitas adalah dapat menghasilkan atau mencetak orang-orang yang mampu melahirkan sebuah inovasi.

Wamen Stella mengatakan bahwa pihak kampus tidak boleh hanya berorientasi pada tugasnya untuk mengasah kemampuan para mahasiswanya untuk siap menghadapi dunia kerja. Pasalnya, perkembangan zaman saat ini telah membuat pekerjaan tertentu dapat berubah-ubah.

"Nanti kalo apa yang diasah untuk kemampuan bekerja, tapi pekerjaannya sudah berubah, nah ini berarti tidak akan bisa dipakai. Sebenarnya bukan itu yang harus jadi tujuan utama,”kata Wamen Stella dalam Program Rakyat Bersuara, iNews TV Jumat (28/11/2025) malam.

“Yang jadi tujuan utama adalah menghasilkan orang-orang yang mampu melahirkan inovasi,”lanjutnya.

Menurut dia, suatu Negara sangat membutuhkan orang-orang yang dapat melahirkan sebuah inovasi. Sebab, Negara tidak akan mungkin bisa maju pertumbuhan ekonominya tanpa adanya inovasi.

"Ini bukan kata saya, ini bisa dicek teori ekonomi yang sudah terbukti. Salah satunya yang paling terkenal adalah dari Paul Romer," ujarnya.

Mengutip pernyataan Paul Romer, Stella mengatakan bahwa satu-satunya cara bisa menghindari pertumbuhan ekonomi yang menurun, itu hanya dengan inovasi baru dalam hal ini lewat Sains dan Teknologi.