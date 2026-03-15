Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Gibran untuk Pemudik: Hati-Hati di Jalan

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |15:02 WIB
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka memberikan pesan khusus kepada masyarakat yang memiliki rencana untuk melakukan mudik ke kampung halaman. Gibran mengimbau agar tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan.

Gibran mengatakan, mudik merupakan masa yang sangat dinantikan oleh para perantau untuk bisa pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga.

"Bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang sedang dalam perjalanan mudik, hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan dan keselamatan," kata Wapres dalam keterangannya, Minggu (15/3/2026).

"Semoga momen berkumpul bersama keluarga dan kerabat di kampung halaman dapat membawa kehangatan dan kebahagiaan," lanjutnya.

Selain itu, Gibran juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para para petugas yang tetap bersiaga selama masa mudik tahun 2026 ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement