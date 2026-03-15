Pesan Gibran untuk Pemudik: Hati-Hati di Jalan

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka memberikan pesan khusus kepada masyarakat yang memiliki rencana untuk melakukan mudik ke kampung halaman. Gibran mengimbau agar tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan.

Gibran mengatakan, mudik merupakan masa yang sangat dinantikan oleh para perantau untuk bisa pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga.

"Bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang sedang dalam perjalanan mudik, hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan dan keselamatan," kata Wapres dalam keterangannya, Minggu (15/3/2026).

"Semoga momen berkumpul bersama keluarga dan kerabat di kampung halaman dapat membawa kehangatan dan kebahagiaan," lanjutnya.

Selain itu, Gibran juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para para petugas yang tetap bersiaga selama masa mudik tahun 2026 ini.