Bertemu Gibran, Rismon Nyatakan Siap Tebus Kegaduhan Soal Ijazah Palsu

JAKARTA – Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rismon Hasiholan Sianipar, menyampaikan permohonan maaf kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas kegaduhan yang terjadi selama polemik tersebut.

Permintaan maaf itu disampaikan Rismon saat bertemu dengan Gibran di Istana Wakil Presiden, Jumat (13/3/2026).

“Saya katakan tadi kepada Mas Wapres, penebusan saya atas semua hiruk-pikuk ini, baik yang disebabkan oleh saya maupun pihak lain, akan saya tebus kepada keluarga Mas Wapres dan terutama kepada Pak Joko Widodo,” kata Rismon.

Dalam pertemuan tersebut, Rismon menyebut Gibran menyampaikan bahwa keluarganya terbuka terhadap penelitian atau kajian, termasuk jika terdapat koreksi. Namun, hal tersebut harus dilakukan secara jujur dan tidak didorong oleh motif politik maupun kepentingan tertentu.

Rismon mengaku akan menuliskan koreksi terhadap penelitiannya yang dianggap belum lengkap.

“Saya katakan kepada Mas Wapres, saya akan menuliskan koreksi terhadap penelitian saya yang tidak lengkap, yaitu Jokowi's White Paper dan Gibran's End Game,” ujarnya.