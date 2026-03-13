Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Gibran, Rismon Nyatakan Siap Tebus Kegaduhan Soal Ijazah Palsu

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |22:10 WIB
Rismon Sianipar bertemu Wapres Gibran Rakabuming (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rismon Hasiholan Sianipar, menyampaikan permohonan maaf kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas kegaduhan yang terjadi selama polemik tersebut.

Permintaan maaf itu disampaikan Rismon saat bertemu dengan Gibran di Istana Wakil Presiden, Jumat (13/3/2026).

“Saya katakan tadi kepada Mas Wapres, penebusan saya atas semua hiruk-pikuk ini, baik yang disebabkan oleh saya maupun pihak lain, akan saya tebus kepada keluarga Mas Wapres dan terutama kepada Pak Joko Widodo,” kata Rismon.

Dalam pertemuan tersebut, Rismon menyebut Gibran menyampaikan bahwa keluarganya terbuka terhadap penelitian atau kajian, termasuk jika terdapat koreksi. Namun, hal tersebut harus dilakukan secara jujur dan tidak didorong oleh motif politik maupun kepentingan tertentu.

Rismon mengaku akan menuliskan koreksi terhadap penelitiannya yang dianggap belum lengkap.

“Saya katakan kepada Mas Wapres, saya akan menuliskan koreksi terhadap penelitian saya yang tidak lengkap, yaitu Jokowi's White Paper dan Gibran's End Game,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206802//bonatua-bShl_large.jpg
Kisruh Ijazah Jokowi, Bonatua Soroti Rismon Sianipar: Dulu Yakin 11.000% Palsu Sekarang Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/65/3206769//rismon-53oL_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rismon Sianipar yang Minta Maaf ke Jokowi dan Gibran Soal Tudingan Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206717//rismon_sianipar_bertemu_wapres_gibran_rakabuming-hkMp_large.jpg
Rismon Undang Roy Suryo Cs Bertemu, Ingin Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206709//jokowi-enyA_large.jpg
Jokowi Maafkan Rismon Sianipar, Serahkan Proses Restorative Justice ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206708//gibran_beri_parsel_ke_rismon_sianipar-i3LQ_large.jpg
Usai Bertemu di Istana Wapres, Gibran Beri Parsel ke Rismon Sianipar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206670//rismon_sianipar_mendadak_datangi_kantor_wapres_gibran-Z2ag_large.jpg
Usai Temui Jokowi, Rismon Sianipar Mendadak Datangi Kantor Wapres Gibran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement