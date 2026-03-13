Advertisement
Rismon Undang Roy Suryo Cs Bertemu, Ingin Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |14:01 WIB
Rismon Undang Roy Suryo Cs Bertemu, Ingin Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi
Rismon Sianipar bertemu Wapres Gibran Rakabuming (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi), Rismon Hasiholan Sianipar mengajak tersangka lainnya, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa untuk bertemu. Rismon mengaku ingin menunjukkan penelitian terbarunya yang membuktikan ijazah Jokowi asli.

"Saya undang Pak Roy Suryo atau yang lainnya, ayo kita secara terbuka undang wartawan, saya akan demonstrasikan metode saya," kata Rismon usai bertemu dengan Wapres Gibran Rakabuming di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Dia mengajak Roy Suryo Cs untuk mengedukasi publik. Ia meminta hasil penelitian terbarunya ini lebih baik didiskusikan secara bersama dan terbuka, tanpa harus saling mencaci atau menghina.

"Pertanggungjawaban seorang peneliti seharusnya terbuka terhadap hasil-hasil baru, jangan langsung dicibir pengkhianat lah, pengecut lah. Kalau begitu, saya bisa berpikir jauh bahwa kalian punya motif lain, kalau motifnya mencari kebenaran berdasarkan pengetahuan sains, kemampuan sains, harusnya open minded," ujarnya.

"Telepon saya, hubungi pengacara saya, kita akan bertemu terbuka maupun tertutup. Tapi kalau hanya mencibir, mencibir, suatu saat publik juga akan muak dan juga lebih percaya tulisan saya," pungkas dia menegaskan.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
