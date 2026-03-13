Wakapolri Pastikan Stok Pangan Aman, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying

JAKARTA – Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo memastikan, stok pangan nasional dalam kondisi aman. Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying.

“Kita dalam kondisi yang aman. Artinya masyarakat tidak perlu panik karena ketersediaan stok pangan nasional mencukupi,” kata Dedi saat meninjau Kompleks Perum Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Ia menegaskan, dengan ketersediaan pangan yang cukup serta distribusi yang berjalan lancar, stabilitas harga pangan juga dapat tetap terjaga dan terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Dedi, pemerintah saat ini juga tengah menjalankan program Gerakan Pangan Murah guna menjaga stabilitas harga di pasar.

“Dan kita jamin bahwa ketersediaan pangan cukup. Stabilitas harga juga menjadi bagian yang sangat penting agar semuanya bisa terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.

Dedi menjelaskan, program Gerakan Pangan Murah salah satunya digelar oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui 36 Polda dan 500 Polres di seluruh Indonesia.