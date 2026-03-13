Usai Bertemu di Istana Wapres, Gibran Beri Parsel ke Rismon Sianipar

JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terlihat memberikan sebuah parsel berukuran besar kepada Rismon Hasiholan Sianipar, tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Momen tersebut terjadi setelah Gibran menerima kedatangan Rismon di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2026) pagi. Keduanya diketahui sempat melakukan pertemuan secara tertutup.

Usai pertemuan, Gibran dan Rismon keluar menuju area awak media. Sambil tersenyum, keduanya tampak berangkulan dan sempat berbincang singkat.

Pertemuan itu ditutup dengan pemberian hadiah berupa parsel besar dari Gibran kepada Rismon. Setelah itu, Gibran langsung pamit untuk kembali masuk ke Istana dan tidak memberikan keterangan kepada media terkait isi pertemuan tersebut.

Sebelum mendatangi kantor Wakil Presiden, sehari sebelumnya Rismon juga diketahui mengunjungi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

Kedatangan Rismon saat itu bertujuan untuk mengklarifikasi temuan terbarunya, sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Jokowi terkait tudingan ijazah palsu.

(Awaludin)

