Usai Bertemu di Istana Wapres, Gibran Beri Parsel ke Rismon Sianipar

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |13:17 WIB
Usai Bertemu di Istana Wapres, Gibran Beri Parsel ke Rismon Sianipar
Gibran Beri Parsel ke Rismon Sianipar (foto: Okezone)
JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terlihat memberikan sebuah parsel berukuran besar kepada Rismon Hasiholan Sianipar, tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Momen tersebut terjadi setelah Gibran menerima kedatangan Rismon di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2026) pagi. Keduanya diketahui sempat melakukan pertemuan secara tertutup.

Usai pertemuan, Gibran dan Rismon keluar menuju area awak media. Sambil tersenyum, keduanya tampak berangkulan dan sempat berbincang singkat.

Pertemuan itu ditutup dengan pemberian hadiah berupa parsel besar dari Gibran kepada Rismon. Setelah itu, Gibran langsung pamit untuk kembali masuk ke Istana dan tidak memberikan keterangan kepada media terkait isi pertemuan tersebut.

Sebelum mendatangi kantor Wakil Presiden, sehari sebelumnya Rismon juga diketahui mengunjungi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

Kedatangan Rismon saat itu bertujuan untuk mengklarifikasi temuan terbarunya, sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Jokowi terkait tudingan ijazah palsu.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
