Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momentum Ramadhan, Pemerintah Perkuat Pembinaan Santri di Daerah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |23:46 WIB
JAKARTA- Pesantren merupakan produk asli pendidikan Indonesia. Karena itu, pesantren harus terus mendapatkan perhatian dan dukungan dari negara. Pemerintah memperkuat pembinaan santri melalui kolaborasi dengan daerah.

“Pesantren adalah produk genuine pendidikan Indonesia. Jika pesantren tidak mendapat perhatian pemerintah, maka itu sama saja dengan melawan sejarah,”ujar Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, saat menghadiri kegiatan Takjil Pesantren di Pondok Pesantren Al-Karimiyah, Depok, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, pesantren memiliki karakter pendidikan yang berbeda dengan perguruan tinggi modern. Sistem pendidikan berbasis asrama menjadikan pembinaan karakter dan spiritual santri berlangsung secara menyeluruh.

“Di pesantren, pembinaan tidak hanya pada aspek ilmu, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan spiritualitas santri,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pesantren Basnang Said menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama menyapa santri di berbagai daerah. 

“Melalui kegiatan ini kami ingin menyapa santri di berbagai daerah sekaligus memperkuat silaturahmi antara pemerintah dan pesantren,” ujarnya.

Basnang menambahkan, Pemerintah saat ini juga terus mendorong berbagai program pembinaan pesantren. 

‘’Upaya tersebut dilakukan agar pesantren semakin kuat dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan berkontribusi bagi bangsa,’’pungkasnya.

Wali Kota Depok Supian Suri menambahkan, bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk mendukung keberadaan dan perkembangan pesantren. Menurutnya, pesantren telah berkontribusi besar dalam membentuk akhlak generasi muda sekaligus menjaga nilai-nilai moral di tengah masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement