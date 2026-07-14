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Peristiwa 14 Juli: Revolusi Prancis Dimulai hingga Jenderal Hoegeng Tutup Usia

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |06:07 WIB
Peristiwa 14 Juli: Revolusi Prancis Dimulai hingga Jenderal Hoegeng Tutup Usia
Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso (foto: Dok Wikipedia)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting, baik di Indonesia maupun dunia, terjadi pada 14 Juli dan tercatat dalam sejarah. Mulai dari pecahnya Revolusi Prancis pada 1789 hingga wafatnya mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso pada 2004.

Berikut rangkuman sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 14 Juli:

14 Juli 1789 – Revolusi Prancis Dimulai

Revolusi Prancis menjadi salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Revolusi ini menandai berakhirnya kekuasaan monarki absolut yang telah memerintah Prancis selama berabad-abad.

Dalam kurun waktu sekitar tiga tahun, sistem feodalisme, aristokrasi, dan monarki absolut runtuh akibat gelombang perubahan sosial dan politik yang digerakkan kelompok revolusioner serta rakyat Prancis.

Revolusi tersebut juga melahirkan semboyan Liberté, Égalité, Fraternité yang berarti kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya sistem demokrasi modern di berbagai negara.

14 Juli 1826 – Galaksi NGC 7793 Ditemukan

Pada 14 Juli 1826, astronom James Dunlop menemukan NGC 7793, salah satu galaksi paling terang di Grup Sculptor.

NGC 7793 merupakan galaksi spiral yang berada di rasi Sculptor dan menjadi bagian dari Grup Sculptor, yaitu kumpulan galaksi yang terikat oleh gaya gravitasi dengan Galaksi Sculptor (NGC 253) sebagai salah satu anggotanya.

 

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