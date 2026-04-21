HOME NEWS NASIONAL

Mayor Windra, 8 Tahun Jadi Paspampres Jokowi Pindah Tugas sebagai Kasdim Tigaraksa

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |21:49 WIB
Mayor Windra, 8 Tahun Jadi Paspampres Jokowi Pindah Tugas sebagai Kasdim Tigaraksa
Mayor Windra, Paspampres Jokowi pindah tugas sebagai Kasdim Tigaraksa (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Joko Widodo (Jokowi), Mayor Inf Windra Sanur pindah tugas. Ia pun berpamitan kepada Presiden ke-7 RI itu.

Windra yang sempat viral karena sosoknya yang berbadan tegap dan sigap dalam mengawal Jokowi ini pindah tugas menjadi Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0510/Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Windra pun mengenang masa pengabdiannya menjadi prajurit TNI. Dirinya mengaku menjadi tentara di zaman Presiden ke-2 RI Soeharto.

Kemudian bergabung menjadi pasukan elit TNI Angkatan Darat (AD), yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) saat Prabowo Subianto menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. Hingga akhirnya menjadi perisai hidup Jokowi.

"Terima Kasih Bapak RI Ke-7, semoga bapak sekeluarga sehat, panjang umur & bahagia selalu, aamiin3x Ya Robbal Alamiin. *jangan ragukan kesetiaan kami,#setiawaspada," tulis Windrasanur melalui akun media sosialnya, dikutip Selasa (21/4/2026).

Momen pamitan Windra kepada Jokowi pun berlangsung hangat setelah sekira delapan tahun mengawal suami Iriana.

(Arief Setyadi )

Topik Artikel :
jokowi tni Paspampres
