HOME NEWS NUSANTARA

H-2 Lebaran, 41 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |09:57 WIB
JAKARTA - Memasuki H-2 Lebaran pada Kamis (19/3/2026), arus mudik di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Tol Cipali) masih terpantau tinggi. 

Berdasarkan data yang diterima Okezone, hingga pukul 08.00 WIB, sebanyak 41 ribu kendaraan tercatat melintasi eks Gerbang Tol Cikopo menuju Cirebon.

Jumlah tersebut meningkat tipis sekitar 1 persen dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya, dengan rata-rata volume kendaraan mencapai 5.200 kendaraan per jam. 

Meski volume kendaraan tetap tinggi, kondisi lalu lintas secara umum masih terpantau ramai lancar. Namun, terdapat perlambatan di sejumlah titik.

Pelambatan terjadi di sejumlah titik masih didominasi kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Kondisi tersebut biasanya dipicu pengemudi yang kelelahan atau kendaraan yang mengalami kendala di tengah perjalanan.

