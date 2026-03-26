Arus Balik Lebaran, 18.203 Penumpang Tiba di Stasiun Pasar Senen

JAKARTA — Arus balik Lebaran 2026 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/3/2026) pagi terpantau ramai. Penumpang terus berdatangan dari berbagai daerah menuju Jakarta.

Hingga pukul 09.00 WIB, jumlah penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen mencapai 18.203 orang, lebih tinggi dibandingkan keberangkatan yang tercatat 15.061 penumpang.

Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi arus balik cukup padat. Penumpang datang secara bergelombang, memadati area kedatangan, keberangkatan, dan ruang tunggu. Sejumlah calon penumpang terpaksa duduk lesehan di lantai karena kursi yang tersedia sudah penuh.

Arus kendaraan di sekitar stasiun terpantau ramai namun tetap lancar. Aktivitas penjemputan dan pengantaran penumpang cukup tinggi, sehingga lalu lintas didominasi kendaraan yang keluar-masuk area stasiun.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan volume kedatangan masih lebih tinggi dibandingkan keberangkatan.