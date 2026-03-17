HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Gelar Pemantauan Hilal Awal Syawal 1447 H di 117 Titik, Ini Lokasinya

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |07:04 WIB
Pemantauan hilal (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) akan menggelar sidang isbat penetapan awal Syawal 1447 Hijriah pada Kamis, 19 Maret 2026. Sidang ini bertepatan dengan 29 Ramadhan dan akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta.

Sidang isbat akan dihadiri berbagai pihak, di antaranya perwakilan duta besar negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, perwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Selain itu, ada tim dari Institut Teknologi Bandung melalui Bosscha Observatory. Kemudian, perwakilan Planetarium, para pakar falak dari organisasi kemasyarakatan Islam, serta anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menjelaskan sidang isbat merupakan mekanisme pemerintah dalam menentukan awal bulan Hijriah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

“Seperti biasa, sidang isbat diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Setelah itu dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk membahas hasil rukyatulhilal yang masuk dari berbagai daerah, sebelum akhirnya diumumkan kepada masyarakat,” ujar Abu Rokhmad, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan astronomi (hisab), pada hari rukyat atau 29 Ramadhan 1447 H yang bertepatan dengan Kamis, 19 Maret 2026, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk dengan kisaran antara 0°54’27’’ hingga 3°7’52’’. Sementara sudut elongasi hilal berkisar antara 4°32’40’’ hingga 6°6’11’’.

Menurutnya, seluruh sistem hisab juga menunjukkan bahwa ijtimak menjelang Syawal 1447 H terjadi pada 19 Maret 2026 sekitar pukul 08.23 WIB. Meski demikian, penentuan awal Syawal tetap menunggu hasil rukyatulhilal yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia.

“Penetapan awal Syawal 1447 H akan menunggu laporan hasil rukyatulhilal dari seluruh daerah yang kemudian dibahas dalam sidang isbat,” jelasnya.

Kemenag melakukan pemantauan hilal di 117 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengamatan dilakukan oleh kantor wilayah dan kantor Kemenag kabupaten/kota bersama Pengadilan Agama, organisasi kemasyarakatan Islam, serta instansi terkait di daerah.

Berikut lokasi pemantauan hilal:

Aceh

1. Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang, Lhoknga

2. Tugu 0 Km Indonesia, Sabang

3. Bukit Blang Tiron, Perta Arun Gas, Lhokseumawe

4. Pantai Lhokgeulumpang, Aceh Jaya

5. POB Suak Geudubang, Aceh Barat

6. Pantai Nancala, Teupah Barat, Simeulue

Sumatera Utara 

1. Lantai IX Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan

Sumatera Barat 

1. Lantai 3 Gedung DPRD Pasaman Barat

2.  Bukit Nganang, Lima Puluh Kota

3.  Puncak Langkisau Carocok Painan

4.  Balcone Hotel Bukittinggi–Medan KM 7, Agam

5.  Panorama II Sitinjau Laut, Solok

6.  Halaman Kantor Kemenag Solok Selatan

7.  Nagari Pariangan, Tanah Datar

8.  Pantai Gandoriah, Kota Pariaman

9.  Dusun Simpang Desa Kolok Mudiak, Sawahlunto

10. Puncak Tonang, Pasaman

11. Pasir Tiku, Agam

12. Hotel Bukik Gadang Muaro Sijunjung

13.  Pantai Ketaping, Padang Pariaman

14.  Wisko Kuaro Taeh Bukik, Lima Puluh Kota

15.  Masjid Al-Hakim, Kota Padang

Riau 

1. Rooftop Universitas Pahlawan, Kampar

Kepulauan Seribu

1. Pantai Tanjung Setumu, Tanjungpinang

2. Masjid Sultan Riayat Syah, Batam

      
