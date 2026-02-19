Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pakai Seragam dan Tertunduk, Eks Kapolres Bima Jalani Sidang Etik Kasus Narkoba

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |10:46 WIB
Pakai Seragam dan Tertunduk, Eks Kapolres Bima Jalani Sidang Etik Kasus Narkoba
AKBP Didik Putra Kuncoro menjalani sidang etik (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, menjalani sidang etik terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Ia terlihat mengenakan seragam polisi saat dibawa ke ruang sidang.

Berdasarkan pantauan di Gedung TNCC Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2026), AKBP Didik dikawal personel Provos Propam Polri. Saat berjalan menuju ruang sidang, Didik tampak tertunduk.

Belum ada komentar atau pernyataan resmi, baik dari AKBP Didik maupun pihak Polri, terkait proses penanganan perkara tersebut. AKBP Didik telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyita sebuah koper berwarna putih yang berisi berbagai jenis narkotika yang diduga milik AKBP Didik Putra Kuncoro.

Barang haram tersebut disita di rumah seorang polisi wanita (Polwan) bernama Aipda Dianita di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten. Penemuan koper berisi narkoba itu berawal saat Didik ditangkap oleh Biro Paminal Divisi Propam Polri pada Rabu, 11 Februari 2026, pukul 17.00 WIB di wilayah Tangerang.

 

