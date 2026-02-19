Advertisement
Kronologi Lengkap! Pesawat Pelita Air Hilang Kontak hingga Ditemukan Terbakar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |19:28 WIB
Kronologi Lengkap! Pesawat Pelita Air Hilang Kontak hingga Ditemukan Terbakar
Pesawat Pelita Air Ditemukan Terbakar (Foto: TNI)
A
A
A

JAKARTA – Pesawat charter milik Pelita Air dengan registrasi PK-PAA terjatuh di Krayan Barat, Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (19/2/2026). Pesawat tersebut ditemukan sekitar dua jam setelah hilang kontak.

Kepala Kantor SAR Tarakan, Syahril mengatakan, pesawat lepas landas pada pukul 12.10 WITA dari Bandara Yuvai Semaring, Long Bawan, Kecamatan Krayan, berdasarkan kontak dengan ATC. Kontak terakhir pesawat dengan ATC tercatat pada pukul 12.14 WITA.

Setelah itu, tidak ada lagi komunikasi antara pesawat dan ATC. Pada pukul 12.25 WITA, muncul laporan dari warga yang melihat pesawat terbang dalam kondisi miring sebelum diduga jatuh.

"Kami menerima informasi dari kantor AirNav Tarakan bahwa pesawat PK-PAA diduga hilang kontak dalam perjalanan dari Long Bawan menuju Tarakan," ujar Syahril, Kamis (19/2/2026).

Sekitar pukul 12.27 WITA, pesawat milik Susi Air dan pesawat TNI AU yang telah diterbangkan menuju lokasi kejadian mendeteksi sinyal Emergency Locator Transmitter (ELT) aktif. Sinyal tersebut menandakan adanya indikasi lokasi jatuhnya pesawat.
 

