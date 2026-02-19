Kronologi Lengkap! Pesawat Pelita Air Hilang Kontak hingga Ditemukan Terbakar

JAKARTA – Pesawat charter milik Pelita Air dengan registrasi PK-PAA terjatuh di Krayan Barat, Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (19/2/2026). Pesawat tersebut ditemukan sekitar dua jam setelah hilang kontak.

Kepala Kantor SAR Tarakan, Syahril mengatakan, pesawat lepas landas pada pukul 12.10 WITA dari Bandara Yuvai Semaring, Long Bawan, Kecamatan Krayan, berdasarkan kontak dengan ATC. Kontak terakhir pesawat dengan ATC tercatat pada pukul 12.14 WITA.

Setelah itu, tidak ada lagi komunikasi antara pesawat dan ATC. Pada pukul 12.25 WITA, muncul laporan dari warga yang melihat pesawat terbang dalam kondisi miring sebelum diduga jatuh.

"Kami menerima informasi dari kantor AirNav Tarakan bahwa pesawat PK-PAA diduga hilang kontak dalam perjalanan dari Long Bawan menuju Tarakan," ujar Syahril, Kamis (19/2/2026).

Baca Juga: Pesawat Pelita Air yang Terjatuh Baru Selesai Misi Distribusi BBM ke Wilayah Perbatasan Sekitar pukul 12.27 WITA, pesawat milik Susi Air dan pesawat TNI AU yang telah diterbangkan menuju lokasi kejadian mendeteksi sinyal Emergency Locator Transmitter (ELT) aktif. Sinyal tersebut menandakan adanya indikasi lokasi jatuhnya pesawat.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Share https://news.okezone.com/read/2026/02/19/337/3202542/kronologi-lengkap-pesawat-pelita-air-hilang-kontak-hingga-ditemukan-terbakar Share on mail Link successfully copied

Telusuri berita news lainnya