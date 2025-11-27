Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadis! Pria Bacok Sahabat Gegara Hal Sepele di Senen Jakpus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |15:49 WIB
Sadis! Pria Bacok Sahabat Gegara Hal Sepele di Senen Jakpus
Pria Bacok Sahabat Gegara Hal Sepele di Senen Jakpus/ist
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial MFA (36) membacok temannya sendiri, RH di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pelaku nekat membacok korban karena kesal tak dipinjami golok.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, peristiwa pembacokan itu terjadi pada Rabu (26/11) malam. Pelaku saat ini telah ditangkap.

“Pelaku yang diduga dalam pengaruh alkohol, berhasil diamankan petugas yang kebetulan sedang melakukan operasi wilayah,” kata Susatyo, Kamis (27/11/2025).

Susatyo menuturkan, korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh, di antaranya tangan kanan-kiri, telinga, dan punggung.

“Awal permasalahan terjadi karena pelaku meminjam golok dari korban, namun korban menolak. Perselisihan itu memicu kemarahan pelaku hingga berujung penganiayaan,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolsek Senen AKP Andre Tri Putra menambahkan, korban dan pelaku sempat mengonsumsi minuman alkohol. Kemudian, pelaku pulang ke kontrakan untuk mengambil senjata tajam, lalu menyerang korban.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421//penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385//viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326//abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768//viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183727//viral-bnla_large.jpg
Viral! Wanita Cantik Dianiaya karena Tolak Ajakan Kriminal, Pelaku Langsung Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660//penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement