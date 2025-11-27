Sadis! Pria Bacok Sahabat Gegara Hal Sepele di Senen Jakpus

JAKARTA - Seorang pria berinisial MFA (36) membacok temannya sendiri, RH di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pelaku nekat membacok korban karena kesal tak dipinjami golok.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, peristiwa pembacokan itu terjadi pada Rabu (26/11) malam. Pelaku saat ini telah ditangkap.

“Pelaku yang diduga dalam pengaruh alkohol, berhasil diamankan petugas yang kebetulan sedang melakukan operasi wilayah,” kata Susatyo, Kamis (27/11/2025).

Susatyo menuturkan, korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh, di antaranya tangan kanan-kiri, telinga, dan punggung.

“Awal permasalahan terjadi karena pelaku meminjam golok dari korban, namun korban menolak. Perselisihan itu memicu kemarahan pelaku hingga berujung penganiayaan,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolsek Senen AKP Andre Tri Putra menambahkan, korban dan pelaku sempat mengonsumsi minuman alkohol. Kemudian, pelaku pulang ke kontrakan untuk mengambil senjata tajam, lalu menyerang korban.