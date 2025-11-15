Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!

JAKARTA – Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial A yang diduga melakukan penganiayaan terhadap wanita cantik berinisial IN. Pelaku menganiaya korban karena menolak ajakan melakukan aksi kriminalitas.

Dari foto yang diterima Okezone, terlihat pelaku A mengenakan baju berwarna hitam dan kacamata. Ia terlihat sudah berada di ruangan Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Sementara dalam foto lainnya, pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksi penganiayaan juga disita oleh pihak kepolisian.

“Pelaku berinisial A ditangkap setelah diduga melakukan kekerasan terhadap korban berinisial IN pada 30 September 2025. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Cimanggis, Depok,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Sabtu (15/11/2025).

Kombes Budi menuturkan, akibatnya penganiayaan tersebut, korban mengalami luka-luka di bagian kepala.

Sebelumnya, dilihat dari video viral yang beredar, terduga pelaku tampak mengenakan baju berwarna merah dan celandak pendek berwarna oranye. Terlihat korban merekam aksi pelaku.