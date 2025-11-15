Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Lokomotif KA Majapahit Lepas dari Gerbong di Stasiun Senen, KAI Ungkap Kronologinya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |18:55 WIB
Viral! Lokomotif KA Majapahit Lepas dari Gerbong di Stasiun Senen, KAI Ungkap Kronologinya
Viral! Lokomotif KA Majapahit Lepas dari Gerbong di Stasiun Senen, KAI Ungkap Kronologinya
JAKARTA - Viral di media sosial memperlihatkan insiden terlepasnya sambungan antara lokomotif dengan gerbong rangkaian Kereta Api (KA) Majapahit di dekat Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Dari video yang diterima Okezone, lokomotif dengan gerbong rangkaian KA tersebut hanya tersambung rantai pendek, sementara coupler alias penyambung rangkaian tak lagi terpasang.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menjelaskan insiden tersebut terjadi pada Jumat (14/11/2025) lalu. Saat itu, rangkaian KA Majapahit baru saja berangkat dari Stasiun Senen. Dia memastikan, rangkaian KA telah lolos inspeksi sebelum diberangkatkan.

"Sebelum keberangkatan, seluruh rangkaian KA 246 telah menjalani rangkaian pemeriksaan menyeluruh oleh petugas sesuai tugas pokok dan fungsinya," kata Ixfan, Sabtu (15/11/2025).

"Pemeriksaan meliputi aspek kebersihan, ketersediaan fasilitas pelayanan, serta pengecekan teknis sarana baik sebelum maupun setelah dirangkaikan dengan lokomotif," sambung dia.

Setelah dinyatakan lolos, Ixfan menuturkan, rangkaian KA relasi Stasiun Senen-Malang itu lalu diberangkatkan.

"Namun sesaat setelah rangkaian bergerak meninggalkan peron, coupler pada KA 246 mengalami gangguan dan terlepas,” ujar dia.

Setelah masinis menyadari terlepasnya penyambung gerbong itu, Ixfan menyebut, kereta langsung diberhentikan.

"Masinis segera melakukan pengereman, dan petugas di lapangan dengan sigap melakukan penyambungan ulang coupler. Setelah dilakukan pengecekan lanjutan dan dinyatakan aman, KA 246 kembali melanjutkan perjalanan dengan keterlambatan sekitar dua menit,” jelas Ixfan.

 

