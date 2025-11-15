Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Wanita Cantik Dianiaya karena Tolak Ajakan Kriminal, Pelaku Langsung Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |14:25 WIB
Viral! Wanita Cantik Dianiaya karena Tolak Ajakan Kriminal, Pelaku Langsung Ditangkap
Viral! Wanita Cantik Dianiaya karena Tolak Ajakan Kriminal/ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Viral video yang menunjukkan adanya seorang wanita yang diduga menjadi korban penganiayaan karena tak mau diajak melakukan aksi kriminalitas. Pelaku saat ini telah ditangkap polisi.

Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan pelaku sudah ditangkap di daerah Cilincing, Jakarta Utara.

"Pelakunya sudah kita amankan tadi malam," kata AKBP Abdul Rahim kepada wartawan, Sabtu (15/11/2025).

Meski begitu, Rahim belum menjelaskan secara rinci terkait kronologi penangkapan pelaku tersebut. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif.

Dari video yang diterima Okezone, terduga pelaku tampak mengenakan baju berwarna merah dan celandak pendek berwarna oranye. Terlihat korban merekam aksi pelaku.

"Gue udah diem, lu mukul lagi. Gue udah diem, gue mau pergi tadinya, gue mau pesen grab. Ya udah sana jangan dekat-dekat gue," ucap korban dalam video itu.

 

